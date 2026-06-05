Уникално обучение с полиция, жандармерия и пожарна съпреживяха децата от ДГ №8 „Христо Ботев“ във Варна

Снимка ДГ "Христо Ботев"

Уникална по рода си и невероятно зрелищна демонстрация с представители на пътната полиция, жандармерията, специализирани полицейски служби и пожарната съпреживяха децата и учителите от ДГ№8 “Христо Ботев”. Директор на детското заведение е Елица Вълчева. За първи път на територията на детска градина във Варна се провежда толкова мащабно обучение, акцентират от ръководството.

Гост на събитието бе инспектор Данев от Първо РПУ във Варна.

Инспектор Петя Асенова от „Пътна полиция“ запозна децата с правилата и контрола за безопасно движение на пътя. Как обезпечават реда и сигурността по време на масови публични прояви - футболни мачове и концерти, демонстрира инспектор Николай Николов, служител в жандармерията. Той показа на възпитаниците на детското заведение как жандармеристите се предпазват от наранявания със специални противоударни каски.

Фурор сред децата предизвика най-вярното полицейско куче Принцес, обучено да залавя опасни престъпници и да открива експлозиви. Старши инспектор Емил Брайков от специализираните полицейски сили предизвика силно любопитство и вълнение у децата, като ги покани да разгледат специализиран полицейски бус и мотор. Момчетата и момичетата от различните възрастови групи аплодираха зрелищна демонстрация по потушаване на огън от представители на пожарната във Варна.

Те бяха много емоционални и развълнувани, когато огнеборците им показаха облеклото на пожарникаря. Нямаха търпение да облекат противопожарни жилетки, да видят пожарникарски ботуши, кислородни маски, автомеханична стълба и сами да “потушат” огън с маркуч под вещото ръководство на своите нови и вече любими приятели от противопожарната служба във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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