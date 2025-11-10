Уникредит Булбанка уведоми клиентите: Пускаме входящи незабавни преводи SEPA

УниКредит Булбанк уведоми потребителите си в мобилното приложение, че от 3 ноември 2025 вече предлага SEPA Instant входящи преводи, предаде Мобил България.

Услугата е налична за всички клиенти на банката - физически и юридически лица. Чрез нея можете да получавате мигновени преводи в евро от над 2700 банки, които участват в схемата SEPA Instant.

Банката обещава, че през 2026 ще предложи услугата и за изходящи SEPA преводи извън страната.

