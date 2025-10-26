Унищожават 130 хиляди птици в Германия заради бързо разпространяващ се птичи грип

Пиксабей

Германските власти съобщиха, че са наредили унищожаването на около 130 000 патици и кокошки във ферми край Берлин, докато страната се бори с рязък ръст на случаите на птичи грип, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Заболяването е открито във ферма за патици с около 80 000 птици и във ферма за бройлери с около 50 000 животни, заявиха от района Меркиш-Одерланд в провинция Бранденбург.

„Ветеринарната служба реши, в консултация с компетентните органи, да отстрани засегнатите животни по причини, свързани с хуманното отношение и здравето на животните,“ се посочва в изявлението.

Няколко германски провинции вече въведоха мерки за забавяне на разпространението на вируса, включително наблюдателни зони и нареждания птиците да бъдат държани на закрито.

Министърът на земеделието Алоис Райнер предупреди, че през последните две седмици е отчетено „много бързо нарастване на инфекциите“.

Националният институт за изследване на болестите по животните „Фридрих Льофлер“ (FLI) определи риска от епидемията като „висок“.

Тъй като заразата засяга и диви птици – включително за първи път жерави – институтът предупреди, че се очаква „по-нататъшно, вероятно широко разпространено предаване“.

Властите призоваха гражданите да избягват контакт с болни или мъртви животни.

FLI уточни, че предаването на вируса от птици на хора е теоретично възможно, но реалната опасност се счита за ниска.

