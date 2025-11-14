Унищожават 9 тона пилешко, свинско и риба, открити в нелегален склад

снимка: БАБХ

Агенцията по храните (БАБХ) разпореди да бъдат унищожени 9 тона хранителни продукти. Те са открити в нерегистриран обект на столичната борса "Слатина".

Инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните в София, по искане на Главна дирекция "Фискален контрол" към Националната агенция за приходите, са извършили проверка на обект, разположен на борса "Слатина". Установено е, че фирмата, стопанисваща обекта, не е регистрирана по Закона за храните като наемател на територията на борсата.

Към момента на проверката в обекта са открити около 9 тона замразени храни, включително пилешки бутчета, свински джолан, свинско филе и риба. Пилешките бутчета са с изтекъл срок на годност, а за останалите продукти липсва коректна документация, удостоверяваща произход и в съответствие със законовите изисквания.

Поради липса на регистрация обектът е запечатан, а всички налични количества храни са насочени за унищожаване под контрола на БАБХ.

Инспекторите продължават проверките, включително по проследяване на доставчиците на установените пратки.

