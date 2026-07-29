Унищожават над 174 тона храни с изтекъл срок и неясен произход, открити през последния месец

снимка: БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 12 185 проверки в обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни в рамките на официалния контрол, включително тематични проверки и проверки по сигнали на граждани, за периода 22 юни до 21 юли 2026 г.

Възбранени и насочени за унищожаване са 174 092,387 кг храни от животински и неживотински произход. Най-често установяваните нарушения са свързани с предлагане на храни с изтекъл срок на годност, храни с неясен произход, неправилно съхранение, несъответствия при предоставянето на информация за потребителите и незадоволително хигиенно състояние на обектите.

За посочения период са издадени:

859 предписания и 120 акта за установяване на административни нарушения;

25 заповеди за спиране на цялата дейност на обекти за храни, от които 2 са за предприятия и складове за търговия на едро с храни, а 23 - за обекти за търговия на дребно;

6 заповеди за спиране на част от дейността на обекти за храни, от които 3 предприятия за производство на храни и 3 заведения за обществено хранене и магазини за хранителни стоки.

Контролната дейност на Агенцията продължава с цел гарантиране безопасността на храните и защита на потребителите. При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали чрез електронната форма на интернет страницата на БАБХ или на горещия телефон 0700 122 99.

Редактор "Екип на Петел",

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