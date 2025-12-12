Унищожиха 2 тона нелегални пилешко, яйца и сирене от Турция

снимка: БАБХ

Над 2 тона несъответстващи продукти от животински произход и хранителни добавки са задържани при проверки на три транспортни средства, извършени от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково, съвместно със служители на РУ – Свиленград, съобщиха от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В хода на контролните действия са установени 1140 кг пилешко месо, 1500 броя кокоши яйца с общо тегло 75 кг, 300 кг сирене, 120 кг масло и 401 кг хранителна добавка. Продуктите са с произход Турция. Превозните средства не са одобрени за транспорт на храни, а констатираните количества са без необходимата придружаваща документация и без етикетиране на български език.

Задържаните продукти, в общо количество 2036 кг, са насочени за обезвреждане в регламентиран обект, в съответствие с действащото законодателство.

С оглед установените нарушения, по отношение на водачите на транспортните средства са предприети административнонаказателни мерки.

