Булфото

Военноморските сили унищожиха дрон, открит в морето край Кранево.

На 26 юли спасителен кораб от Военноморска база – Варна е изпратен след сигнал от Гранична полиция за забелязан безпилотен летателен апарат на около 7 морски мили източно от Кранево.

След оглед на място е установено, че има риск дронът да съдържа остатъчни взривни вещества. Заради това е взето решение той да бъде унищожен на място.

Действията са извършени по разпореждане на командира на Военноморските сили и с разрешение на началника на отбраната. От Военноморските сили уточняват, че операцията е преминала при спазване на всички мерки за безопасност, предаде Радио Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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