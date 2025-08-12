Унищожиха дрона, изхвърлен от морето край Созопол

снимка: МО

Специализиран екип от Военноморските сили (ВМС) извърши разузнаване и унищожаване на дрона, намерен по-рано днес на плаж „Харманите“ в Созопол.

Искането за участие на военнослужещите е получено в 10.00 часа от Областна администрация Бургас. След положителна резолюция от началника на отбраната, е активирана група за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от ВМС, посочват от Министерство на отбраната.

По заповед на заместник-командира на ВМС флотилен адмирал Ваньо Мусински, групата с ръководител капитан III ранг Живко Карчев, е тръгнала от Военноморска база Бургас към мястото, където е открит предметът.

Военнослужещите са констатирали, че откритият предмет е дрон, непознат модел, и не може да се определи дали има бойна част. От гледна точка на сигурността, по предложение на груповия отговорник, заместник-командирът на ВМС флотилен адмирал Мусински разреши унищожаването на дрона да се извърши на място, при стриктно спазване на мерките за безопасност и регламентиращите документи.

В 11:20 ч дронът е бил унищожен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!