Унищожиха над 14 000 000 къса безакцизни цигари и близо половин тон тютюн

Снимка: Агенция "Митници", илюстративна

14 028 710 къса цигари и 486 кг тютюн за пушене бяха унищожени чрез изгаряне под контрола на Териториална дирекция Митница Бургас при две процедури.

При последната на 16 и 17 декември бяха унищожени близо 5 000 000 къса цигари и 127 кг тютюн за пушене по влезли в сила присъди от дознания и наказателни постановления по актове на ТД Митница Бургас.

Тютюневите изделия са открити при щателни митнически проверки след анализ на риска на Митническите пунктове Капитан Андреево, Лесово и Малко Търново в периода 2024-2025 година.

Предотвратени са опити да бъдат пренесени през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи на цигари и тютюн за пушене при влизане в страната от Турция, съобщават от Агенция "Митници".

Акцизната стока е от различни марки без поставен български акцизен бандерол, укрита в превозни средства сред декларирания товар или личен багаж, във фабрични кухини и специално изградени тайници.

