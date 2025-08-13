Унищожиха над тон и половина канабис в Благоевградско

Снимка: МВР

951 канабисови растения с общо тегло около 1 795 килограма бяха открити вчера при проведени съвместни действия на криминалисти от ОДМВР - Благоевград, екипи на Главна дирекция „Национална полиция“ и Специализирания отряд за въздушно наблюдение при Главна дирекция „Гранична полиция“.

Около 890 от растенията, с общо тегло около 1 725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на село Бельово, община Сандански, а други 61 от тях с тегло 70 килограма – в нива в землището на село Чурилово, община Петрич, съобщават от МВР.

След направен полеви тест растенията са реагирали положително на канабис и са унищожени на място в присъствието на комисия.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!