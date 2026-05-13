Унищожиха невзривени боеприпаси, открити в Ловеч

Булфото

Формирование за разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси от 12-та авиационна база – Долна Митрополия от състава на Военновъздушните сили (ВВС) обезвреди невзривени боеприпаси. Специализираният екип бе активиран на 12 май по сигнал за открити две стари ръчни гранати при извършване на строителни дейности в частен дом в местността „Полето - Лагера“ в Ловеч.

След постъпило искане от МВР и със заповед на началника на отбраната, специализираното формирование от състава на 12-та авиационна база своевременно бе активирано и транспортирано до мястото. Под ръководството на майор Деян Христов специалистите майор Християн Христов и старши сержант Димитър Бетов идентифицираха боеприпасите като две отбранителни ръчни гранати Ф-1.

При стриктно спазване на мерките за безопасност, гранатите бяха транспортирани на безопасно място и унищожени чрез взривяване, съобщиха от МО.

