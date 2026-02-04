Унищожиха силно корозирала ръчна граната, открита в гараж в Бургас

Снимка: Министерство на отбраната

Силно корозирала ръчна граната, открита в гараж в Бургас, беше унищожена от специализиран екип от военно формирование 32 890 – Бургас, съобщават от Министерството на отбраната.

Екипът е активиран по искане на областния управител на Бургас и след разпореждане на началника на отбраната.

На място военнослужещите под ръководството на старши капитан III ранг Живко Карчев извършват оглед и класифицират боеприпаса като корозирала ръчна граната Ф1.

При стриктно спазване на мерките за безопасност боеприпасът е транспортиран и унищожен в района на Военноморската база в Бургас.

