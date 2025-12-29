Унищожиха стара ръчна граната, открита в Плевен

Снимка: Министерство на отбраната

Специализиран екип от 55-ти инженерен полк – Белене от състава на Сухопътните войски иззе и унищожи силно корозирала невзривена ръчна граната Ф1, която беше открита на 27 декември на стадион „Плевен“ в едноименния град. Това съобщават от Министерството на отбраната.

Под ръководството на лейтенант Свилен Маринов същия ден боеприпасът беше иззет и транспортиран на безопасно място и днес - 29 декември, беше унищожен на полигона за подривни дейности и фортификация край Белене.

Военнослужещите действаха след разрешение на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

