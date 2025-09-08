Унищожихме житницата на България: Сеят, но не знаят дали ще жънат

Кадър Бг он ер

Фалити грозят зърнопроизводителите в Добруджа. Жътвата на слънчогледа още на старта на кампанията оправда песимистичните прогнози за изключително ниски добиви.

"Ситуацията е доста сложна. Колегите жънаха от 300 до 800 кг, в зависимост от това как е преминала зимата. Жъне се слънчоглед от 10 до 280 кг, при царевицата ще бъде от 9 до 400 кг добив. Ще има места, на които приходите от земеделие тази година ще бъдат под себестойността на произведеното. В сектора ще има фалити, всяка година има фалити", съобщи за Bulgaria ON AIR Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите и член на УС на НАЗ.

Тя добави, че ситуацията с кредитите от банките също е сложна, тъй като от тази година земеделците трябва да доказват, че са въглеродно неутрални и се грижат за почвата.

"Тази година има доста насята рапица. Но това, че сеем рапица, не означава, че ще жънем рапица. Ще разберем май месец догодина", посочи Жекова в ефира на "България сутрин".

Проблемът в България е липсата на напояване

В това е категорична Радостина Жекова.

"България има огромни количества, които са засети с царевица и слънчоглед. В нашето стопанство отглеждаме овощни насаждение - 0 лева приходи. Имаме бял боб - 0 лв. Не е толкова лесно да замениш милиони декари обратотваема земя с друга култура", изтъкна събеседникът.

"В момента в България нищо не се напоява, всичко е унищожено и разграбено. 250 млн. лв. трябваше да влязат в Министерството на земеделието за рехабилитация, не е влязла една стотинка от Министерството на финансите. Румънците ще си жънат. Ние сме конкуренция. Реално не сме, защото нищо не произвеждаме. В България липсва ясна стратегия за напояване", алармира Жекова.

Няма как да не жънеш и да изплащаш ренти, отсече тя.

Държавата подпомага ли производителите

Жекова съобщи, че 20 лева на декар е субсидията, която чака всеки един земеделец тази година.

"Не можем да си платим семената, които сме вложили в царевицата. Държавата няма да помогне, защото няма пари. 2023 г. срещу 2024 г. държавата изплати помощ за царевица 8,50 лв. на декар", заяви тя.

По думите ѝ България има достатъчно количество пшеница, а цената ѝ е с 80 лева по-ниска от реколта 2024 г. Проблем с цената на хляба не трябва да има.

Имаме и достатъчно количество слънчоглед. Нямаме проблем с олиото за вътрешно потребление.

"Ще направим нови срещи с Министерството на земеделието. Ще поискаме от НАП няколко неща, които да подпомогнат колегите да оцелеят", завърши Жекова.

