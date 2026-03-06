Университети и бъдещи студенти се срещат на борса във Варна

Снимка: Гугъл мапс

Кандидатстудентска борса Варна 2026 ще се проведе в петък - 13 март, от 10:00 до 16:00 ч. в Юнашкия салон в града. Събитието се организира от Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна и Центъра за кариерно ориентиране.

Във форума ще участват всички шест висши училища в града - Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров", Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Технически университет, Икономически университет и Висше училище по мениджмънт. По време на събитието всички ученици и родители ще бъдат индивидуално консултирани от представители на университетите.

Събитието по традиция се посещава от кандидат-студенти от цялата Варненска област. Те имат възможността да получат актуална информация за условията за кандидатстване, сроковете за записване и прием. Ще бъдат разяснени програмите на обучение и семестриалните такси във всеки университет.

Бъдещите студенти ще получат информация както за студентските стажове, така и за възможностите за кариерна реализация след завършване на висше образование.

Целта на организаторите е да се даде възможност на варненските висши училища да представят обстойно своите специалности, преподаватели и иновационни модели, да привлекат мотивирани студенти и бъдещи професионалисти, посочват организаторите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!