Уол стрийт джърнъл: Златото ще поскъпне над 5000 долара за тройунция

Цената на златото с най-силен ръст от 40 години: Какво предвиждат JPMorgan, Goldman и Bank of America

Златото навлиза в 2026 г. с изключително силна динамика, а водещите банки на „Уолстрийт“ виждат още по-впечатляващи стойности през следващите месеци. Финансовите институции прогнозират цена от 5000 долара за тройунция или дори по-висока – в резултат на най-силната година за благородния метал от четири десетилетия насам, пише Нова Варна.

Златото завърши 2025 г. с ръст от около 65%, достигайки най-високото си ниво от 1979 г. насам. На 1 януари 2026 г. металът се търгуваше около 4362 долара за тройунция. Този исторически подем доведе до значително повишаване на прогнозите от глобалните банки, които очакват ефект от продължаващото понижение на лихвите от Федералния резерв, устойчивото търсене от централните банки и засилената геополитическа несигурност.

Прогнозите на големите банки

JPMorgan очаква средна цена на златото от 5055 долара през четвъртото тримесечие на 2026 г., като частното банкиране на групата допуска стойности до 5200–5300 долара към края на годината. Прогнозата включва покупки от инвеститори и централни банки от около 585 тона на тримесечие. JPMorgan запазва и дългосрочната си цел от 6000 долара до 2028 г.

Goldman Sachs залага на цена от 4900 долара до декември 2026 г., подкрепена от високо централнобанково търсене и ефект от по-ниските лихвени проценти. Bank of America повиши прогнозата си до 5000 долара при средна цена от 4400 долара, но предупреждава за потенциална краткосрочна корекция. Morgan Stanley остава по-консервативна с очаквания от около 4800 долара, посочвайки възможност за забавяне на ръста, ако покупките от централни банки и ETF-и спаднат.

Според анкета на Ройтерс сред 39 анализатори и трейдъри средната прогноза за цената на златото през 2026 г. е 4275 долара – за първи път над границата от 4000 долара.

Структурните фактори зад оптимизма

Понижаващи се лихви

През декември 2025 г. Федералният резерв намали основната лихва с 25 базисни пункта до диапазон 3,50–3,75%. Пазарите очакват поне още две понижения през 2026 г., което логично стимулира активи без доходност като златото.

Рекордна активност на централните банки

По данни на World Gold Council (външен източник) централните банки купуват над 1000 тона злато годишно от 2022 г. насам – два пъти повече от средното за предходното десетилетие. 95% от централните банки очакват глобалните златни резерви да продължат да растат. JPMorgan прогнозира 755 тона покупки през 2026 г., значително над средните нива от 400–500 тона преди 2022 г.

Силен интерес към златните ETF-и

Борсово търгуваните фондове, обезпечени със злато, привлякоха 38 млрд. долара нетни потоци през първата половина на 2025 г. Според експертите годишният темп може да достигне 108 млрд. долара – потенциално рекорд в историята на инвестициите в златни ETF-и.

Краткосрочна нестабилност въпреки дългосрочния възход

В края на декември златото премина през остра волатилност. На 26 декември цената достигна исторически връх от 4556,30 долара, но само три дни по-късно спадна с над 4% до под 4350 долара. Причина за рязкото движение беше агресивното прибиране на печалби преди края на годината.

Корекцията показа, че въпреки силната дългосрочна тенденция, златото остава уязвимо към краткотрайни спадове при намаляване на лоста и отслабване на геополитическото напрежение. Въпреки това металът бързо се възстанови до 4360–4370 долара към 1 януари, запазвайки ръст над 70% спрямо началото на 2025 г.

