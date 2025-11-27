"Уолстрийт джърнъл": Германия е разработила таен план за война с Русия

Кадри Youtube

Преди около две години и половина десетина висши германски офицери са се събрали във военна база в Берлин, за да работят по таен план за война с Русия, пише в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от БТА.

Пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. сложи край на десетилетия на стабилност в Европа. Оттогава регионът се впусна в най-бързото въоръжаване от края на Втората световна война, отбелязва американският всекидневник.

Според него планът описва подробно как 800 000 германски, американски и други войски от НАТО ще бъдат прехвърлени на изток към фронтовата линия. Той очертава пристанищата, реките, железопътните линии и пътищата, по които ще пътуват, и как ще бъдат снабдявани и защитени по пътя.

На по-високо ниво планът е най-ясното проявление досега на това, което неговите автори наричат "подход на цялото общество" към войната. Това разводняване на границата между гражданската и военната сфера бележи завръщане към мисленето от времето на Студената война, но актуализирано, за да отчете новите заплахи и препятствия – от остарялата инфраструктура на Германия до неадекватната законодателна уредба и по-малката армия - все неща, които не са стояли по този начин по онова време.

Представители на германските власти заявиха, че очакват Русия да бъде готова и способна да атакува НАТО през 2029 г. Поредица шпионски инциденти, саботажни атаки и нарушения на въздушното пространство в Европа, много от които западните разузнавателни служби приписват на Москва, обаче сочат, че тя може да се подготви да нападне по-рано, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

Анализатори също така смятат, че евентуално прекратяване на огъня в Украйна, за което САЩ настоява тази седмица, би могло да освободи време и ресурси за Русия да подготви атака срещу членове на НАТО в Европа, посочва изданието.

Ако успеят да повишат устойчивостта на Европа, планиращите смятат, че не само ще гарантират победата си, но и ще намалят вероятността от война.

В случай на война с Русия Германия вече няма да бъде държава на фронтовата линия, а база за операции. Освен с влошената инфраструктура, тя ще трябва да се справя и с намалената военна мощ и нови заплахи като дроновете.

Това означава, че военните ще трябва да се обединят с частния сектор и гражданските организации в мащаб, какъвто не са правили досега, отбелязва американското издание.

Един от основните проблеми е остаряло законодателство. Дроновете на германската армия не могат да летят над населени райони. Законът изисква също така те да имат позиционни светлини.

