Уолстрийт игнорира опита на Тръмп да уволни член на Федералния резерв

Основните индекси на Уолстрийт се повишиха, докато инвеститорите пренебрегнаха опита на президента Доналд Тръмп да отстрани член на борда на Федералния резерв – ход, който сега вероятно ще стигне до съд, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Dow Jones Industrial Average се покачи с 0,3% до 45 418,07 пункта, докато широкият S&P 500 нарасна с 0,4% до 6 465,94. Технологичният Nasdaq Composite Index добави също 0,4% и затвори на 21 544,27 пункта.

Тръмп публикува писмо до управителката на Федералния резерв Лиза Кук в платформата си Truth Social, в което заявява, че тя е незабавно отстранена заради твърдения за ипотечни измами.

Адвокатът на Кук обяви, че ще подадат съдебен иск, с който оспорват „незаконното действие“ на президента, а самата Кук подчерта, че Тръмп „няма правомощия“ да я уволни.

„Трябва да изчакаме и да видим какво ще се развие,“ каза Питър Кардило от Spartan Capital Securities. Той допълни, че засега изглежда, че пазарът „игнорира“ опита на Тръмп.

Инвеститорите също следят резултатите на производителя на AI чипове Nvidia. „Има много ентусиазъм,“ отбеляза Кардило, като добави, че той може да се окаже оправдан „или да създаде нов проблем за пазара.“

Акциите на Nvidia завършиха търговията с повишение от 1,1%.

