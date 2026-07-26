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Уолц: Тръмп преустанови ударите срещу Иран, за да даде повече място за дипломация

26.07.2026 / 18:03 0

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп е преустановил атаките срещу Иран, за да даде повече пространство за дипломация, предаде Ройтерс, позовавайки се на изказване на постоянния представител на САЩ в ООН Майк Уолц пред "Фокс нюз". 

"Той дава малко пространство на преговорите, оставя им малко място", заяви Уолц в интервю за телевизионния канал. 

Уолц не даде повече подробности относно характера на преговорите, но през уикенда се наблюдаваше затишие в размяната на удари между Иран и САЩ, посочва БТА. Пентагонът преустанови бомбардировките след 13 поредни нощи на ескалиращи удари, а през уикенда не бяха отчетени случаи на атаки от страна на Иран срещу съседни държави. 

Запитан за това прекъсване, високопоставен представител на администрацията на Тръмп вчера заяви, че президентът "винаги е бил категоричен, че предпочита дипломацията, но е показал на Иран какво ще се случи, ако те не седнат на масата за преговори и не подходят сериозно към това". 

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