Управител на аптека: Около 40-50 евро е един пълен курс за лечение от грип

Кадър Фб

Грипната вълна се разраства. Варна вече е в епидемия, няколко други области също са с повишена заболеваемост.



Грипът тази зима удря не само здравето ни, но и джоба. В аптеките търсенето расте, а заедно с него и цените на лекарствата.



Пакетът от лекарства включва кашлица, хапчета за температура, както и прахчета за грип, спрей за гърло и хапчета за подсилване на имунната система, е на стойност към 42 евро.



Макар Петрана вече да се е излекувала, разходите по възстановяването от вируса продължават.



"Платих около 100 лева - взела съм имуностимуланти, най-вече против грипа. Тежка е ситуацията за едно семейство, особено, ако доходите не са големи. Със сигурност с по един, два до 3 лева е повишено всяко", смята тя.



Докато хората чакат реда си на опашка, от другата страна на касата ни посреща.



"Ако говорим в евро - вече около 40-50 евро е един пълен курс за лечение. Няма увеличение. Цената на лекарствата, които са с рецепта, са си регулирани, така че няма спекулации там", поясни пред Bulgaria On Air Мария Томова, управител на аптека.



"От новата година няма презапасяване, може би хората си пазят доходите вече, не е като миналата година", допълни Мария.



Според формулата на математика от Българската академия на науките (БАН) проф. Огнян Кунчев 11 хиляди души у нас ще са жертва на заразата в пика ѝ.



Проф. Кунчев, че един от възможните пикове на грипа е средата на февруари.



При други сценарии, които той отчете за "по-вероятни" - между първата и втората седмица на февруари, като "най-реалистични" са данните за пик в началото на февруари.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!