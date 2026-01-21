Управител на ресторант: Фритюрниците умират, но платих 1700 лева за ток

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Хората в ботевградското село Трудовец се оплакаха от големи проблеми с тока, които им пречат да живеят нормално. Те застанаха пред камерата на Нова Тв и разкриха, че напрежението редовно е под 200 волта. Мъж дори уточни, че снощи отново е било 159.

Управителят на ресторанта в селото пък призна, че когато включи уред, фритюрниците умират.

Поради това обядът се приготвя рано сутрин, а за да се случат нещата, трябва да се работят извънредни часове. Въпреки това, сметките за ток растат. За един месец съм платила над 1700 лева без никаква адекватна работа и консумация, призна жената.

Други жители на селото отбелязаха, че за да работи климатика, трябва да бъде изключено всичко друго, а за да работи фурната – също. Включат ли се обаче едновременно два уреда, нито един от тях не може да работи.

Пред Румен Бахов застана и Диляна, и показа тава с недоизпечена мусака. Отнело й 4 часа и 20 минути, за да я направи за децата си при изключени всички други електроуреди.

Някой път даже и фазите изчезват. Нормален ток има има от време на време, и важното в този момент е да си подготвен. Да успееш да сготвиш и да пуснеш пералня, без да ти спрат всички уреди, защото постоянно се случва и просто е неизбежно, коментира друг човек от Трудовец.

Докато хората обаче се оплакват, от Енергото контрират, че абонатите злоупотребяват и претоварват сами мрежата.

