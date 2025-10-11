Управителят на БНБ: Бюджетът е изправен пред сериозни трудности

Кадър БНТ

Трябва да се пречупи трендът на процикличната фискална политика, която е фактор за увеличаване на цените на стоките и услугите.

Това каза пред БНТ управителят на БНБ Димитър Радев в отговор на въпрос какъв трябва да бъде подходът при изготвянето на бюджета за 2026 г. Това на практика ще е първият бюджет на страната ни в еврозоната.

"Не е тайна, че бюджетът е изправен пред сериозни трудности. Генезисът на тези трудности е политическата криза след 2020 година и свързаното с нея разклащане на фискалната позиция. Определено има тренд на влошаване през последните години и този тренд трябва да бъде пречупен. В този смисъл бюджетът за 2026 година ще бъде индикатор дали има достатъчно здрав разум и политическа воля това да се направи", подчерта Радев.

По отношение на инфлацията управителят на БНБ каза, че "ще завършим с по-висока инфлация от тази, която е в еврозоната, но все още в управляеми рамки".

"Няма да има особен драматизъм поне в това, което официално се наблюдава и отчита като инфлация. Разбира се, дискусията и публичната, и сред хората за това колко са високи цените в магазините ще продължи, но от макроикономическа гледна точка това няма да представлява сериозен дисбаланс. Аз мисля, че сега имаме отлична възможност да направим така, че да продължим с процеса на увеличаване на реалните доходи и също време на възстановяване на фискалните буфери, ако фокусираме вниманието си върху това, което става в разходната част на бюджета и го управляваме по най-разумния начин. Тоест - това още може да се направи. Ако продължават тези проблеми да ескалират, ще се окажем в положение, в което няма да има полезни ходове, нещо, което виждаме в момента. Вие споменахте Франция, но имаме такъв пример и близо до България - Румъния", предупреди Димитър Радев.

Според него "има желание на управляващите наистина да се вдигат определени данъчни тежести".

"И далеч, и близко. Зависи от коя гледна точка разглеждаме проблема. Този сценарий ще бъде невъзможен в България, ако без забавяне се вземат мерки да пречупим негативния тренд по отношение на фискалната позиция от последните години. Нашата приходна система, включително данъчната система, нейният дизайн е направен така, че да осигури безпроблемно финансиране на държавни разходи в размер до около 40% от брутния вътрешен продукт. Ако ние поддържаме устойчиво тези разходи значително над тази граница, това неизбежно поражда два въпроса. Как ще се финансира? И отговорите не са толкова сложни. Чрез дълг - или чрез увеличение на данъците, или чрез комбинация на тези две възможности. А те не са добри възможности. Затова фокусът трябва да бъде върху това да овладеем фискалната експанзия, да пречупим този тренд на проциклична фискална политика. И в този смисъл, да, аз мисля, че бюджетът за 2026 година е може би по-важен от бюджетите през всяка една от последните поне 5 години," каза още управителят на БНБ.

