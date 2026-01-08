Управителят на НОИ: От утре започва изплащането на променените пенсии

Редактор: Недко Петров

Нито един пенсионер не е с намален размер на пенсиите, защото превалутирането е в полза на лицата и се извършва по един единствен обявен курс на БНБ. Нито една пенсия не е променена, нито една пенсия не е намалена. Напълно прозрачен е процеса, системите на НОИ генерират автоматично превалутирането в полза на лицата и във всеки един момент те могат да получат информация на обновения ни единен портал за електронни услуги.

Това обяви управителят на НОИ.

Хората задават интересни въпроси. Повече от тях получават пенсиите си в чужбина и ги вълнува декларацията живот, вълнува ги в кой момент да подадат заявление за осъвременяване на пенсията. Задават също въпроси защо не всички получават пенсиите на 7-мо число. Наредбата за пенсиите казва, че законодателно се изплащат от 7-мо до 20-о число на месеца. Тези, които са с променени размери, заради запор, заради промяна в размера на пенсията и във връзка с новия размер на минималната работна заплата, ще получат от утре до 20-о число своите пенсии, добави в „Още от деня“ Весела Николова Караиванова-Начева.

