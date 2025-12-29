Управляващата партия в Гърция е изправена пред вътрешни разногласия заради фермерските протести

Кадър Youtube

Гръцката управляваща партия „Нова демокрация“ е изправена пред вътрешни разногласия относно начина, по който се справя с фермерските протести, довели до блокиране на пътища в цялата страна вече близо месец, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на правителствени източници.

Според изданието са се оформили два противоположни лагера. В едната група влизат говорителят на правителството Павлос Маринакис и държавният министър Акис Скерцос, които настояват за стриктно прилагане на законите при възпрепятстването на движението от страна на протестиращите. Според тях меките на властите отчуждават избирателите на партията, които държат на законността и реда. Те твърдят също, че лидерите на протестите не представляват всички около 500 хил. земеделски производители в страната, пише още „Катимерини“.

В публикацията се посочва, че на противоположната позиция са заместник министър-председателят Костис Хадзидакис и съветникът Танасис Незис, които се обявяват срещу заемането на твърда позиция срещу социална група, от която около 50% са гласували за управляващата „Нова демокрация“ на последните избори в страната.

Замразяването на банковите сметки на синдикалния лидер Костас Анестидис, известен като поддръжник на „Нова демокрация“, подчерта готовността на партията да предприема действия и срещу свои членове, припомня „Катимерини“.

В същото време депутати, избрани от райони, в които земеделието е сред основните поминъци, също изразяват опасение, че може да се стигне до отчуждаване на избиратели.

По-рано местни медии информираха за разделение в мненията и във фермерските среди. Част от протестиращите са решени да продължат с пътните блокади, а други заявяват готовност да влязат в преговори с представители на правителството, посочва БТА.

Протестите на гръцките фермери започнаха в края на ноември заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!