Управляващите обсъждат съкращаване на депутатската ваканция

Булфото

Управляващите обсъждат съкращаване или дори отмяна на депутатската ваканция, фиксирана през август в Правилника на НС. Окончателно решение все още няма, стана ясно от думите на Явор Гечев от "Прогресивна България":

"Народните представители не би трябвало да спират да работят, а дали ще има почивка, или не, аз имам доста закони за писане. Дали ще са в зала, или извън зала, аз ще си работя. Няма общо решение още".

Част от опозицията не е убедена в ефективността на подобна мярка, но няма да е против, ако такова предложение бъде внесено, обясни Елисавета Белобрадова от "Демократична България":

"Евентуална причина, поради която може да има работа през целия август, е поради факта, че просто управляващите нямат абсолютно никаква представа какво правят засега".

С подобна позиция излязоха и от ГЕРБ, предава БНР.

Депутатът Красен Кръстев заяви, че партията няма възражения срещу евентуално съкращаване на депутатската ваканция:

"По правилник, ако не бъде променен. Иначе, ние винаги работим. Няма август, няма събота, няма неделя."

Редактор "Екип на Петел",

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