Управляващите отпуснаха над 50 млн. евро за МВР

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Министерският съвет одобри финансиране в общ размер на близо 51,8 млн. евро за дейности на Министерството на вътрешните работи през 2026 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Правителството прие решение, с което одобрява финансиране в размер на 4 380 335 евро за обезпечаване на дейностите по Фонда за безопасност на движението.

С друго решение Министерският съвет одобри финансиране в размер на 47 445 474 евро за обезпечаване на дейностите по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи, посочиха от правителствената пресслужба.

С друго решение днес Министерският съвет прие актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г., пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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