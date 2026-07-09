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Управляващите отпуснаха над 50 млн. евро за МВР

09.07.2026 / 20:55 3

Снимка ФБ

Министерският съвет одобри финансиране в общ размер на близо 51,8 млн. евро за дейности на Министерството на вътрешните работи през 2026 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Правителството прие решение, с което одобрява финансиране в размер на 4 380 335 евро за обезпечаване на дейностите по Фонда за безопасност на движението.

С друго решение Министерският съвет одобри финансиране в размер на 47 445 474 евро за обезпечаване на дейностите по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи, посочиха от правителствената пресслужба.

С друго решение днес Министерският съвет прие актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г., пише btvnovinite.bg.

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Коментари
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село варна (преди 24 минути)
Рейтинг: 35970 | Одобрение: 605
За завода на райнметал няма пари, но за милиционерите веднага дават и без да са поискали 
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Серж (преди 49 минути)
Рейтинг: 244453 | Одобрение: 49583
Властта си храни гавазите, защото утре те ще им спасяват задниците
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cron1 (преди 57 минути)
Рейтинг: 161311 | Одобрение: -23479
А кога ще уволнят работещите пенсионери там?!?
Марио Кроненберг

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