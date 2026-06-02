Управляващите оттеглят предложенията за увеличаване на тавана на дълга

Управляващите оттеглиха предложенията за увеличаване на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро чрез предложение, внесено между първо и второ четене на законопроекта за промяна на т.нар. удължителен закон за бюджета. Константин Проданов от "Прогресивна България" каза по време на днешното заседание на временната комисия по бюджет и финанси, че с оглед критиката по отношение на намерението за увеличение и след разговор с финансовия министър Гълъб Донев предложенията се оттеглят, предаде БТА.

Припомняме, че преди заседанието на комисията депутати от опозицията разкритикуваха възможността за по-висок дълг от установения в удължителния бюджет.

За да бъде спазена буквата на закона предложенията за вдигане на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет ще бъдат внесени на по-късен етап от Министерския съвет с необходимата обосновка, стана известно от думите на Проданов.

Не са оттеглени предложенията за отпадане на ковид добавката към новите пенсии, както и за намаляване на партийните субсидии. Заседанието на комисията по бюджет и финанси продължава.

