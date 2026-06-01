Управляващите режат ковид добавките от пенсиите

Булфото

От ПБ предлагат и намаляване на партийните субсидии

Управляващите предлагат редукция на партийната субсидия за един получен глас, окончателно отпадане на ковид добавката от пенсиите и промяна в законовия таван на държавния дълг. Председателят на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов представи пакета от финансови мерки пред журналисти в Народното събрание. По думите му стъпките са изцяло съгласувани с Министерството на финансите, предаде БТА.

Новите финансови стъпки

Предложените промени целят преструктуриране на държавните разходи и оптимизиране на бюджетните пера. Основен акцент в пакета е премахването на пандемичните добавки, които се изплащаха към пенсиите на гражданите, както и свиването на държавното финансиране за политическите формации.

Процедури около държавния бюджет

"Тези три мерки са част от комплекс от мерки, които предстои да предложим", заяви Константин Проданов по време на брифинга в парламента.

Той допълни, че не се очаква забавяне в изготвянето на редовния държавен бюджет, но е необходимо технологично време за извървяване на всички процедури. Очаква се финансовият план на страната за текущата година да бъде окончателно гласуван в пленарната зала в началото на август 2026 година

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

