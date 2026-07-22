Управляващите върнаха Пламен Тончев за шеф на ДАНС с подкрепата на ГЕРБ и ДПС

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Със 175 гласа "за", 34 "против“ и 12 "въздържал се“ Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС). Неговата кандидатура получи подкрепата на "Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС и ДПС, докато народните представители от "Продължаваме промяната“ и "Демократична България“ гласуваха против, предаде "Фокус".

Изборът беше първа точка в дневния ред на пленарното заседание в сряда. Пламен Тончев беше единственият кандидат, предложен от управляващото мнозинство.

Процедурата по избора се проведе по правилата, утвърдени с решение на Народното събрание от 8 юли 2026 г. Преди вота председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Тодоров представи доклада от изслушването на кандидата, състояло се на 16 юли. В него се посочва, че Тончев изпълнява всички законови изисквания за заемане на длъжността и е представил необходимите документи.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев също изрази подкрепата си за кандидатурата. Той изтъкна богатия професионален опит на Тончев в сферата на националната сигурност, като подчерта, че натрупаните му управленски умения, задълбочените познания по нормативната уредба и способността му да носи отговорност са предпоставка за ефективното и законосъобразно ръководство на ДАНС.

Кой е Пламен Тончев?

Пламен Тончев е роден през 1970 г. във Враца. През 1994 г. завършва Висшето военно училище по артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов“ в Шумен, където придобива образователно-квалификационна степен "магистър“.

Професионалният му път започва във Вътрешни войски, след което последователно работи в Национална служба "Сигурност“, Министерството на вътрешните работи и ДАНС. През 2021 г. е назначен с президентски указ за председател на агенцията, а две години по-късно мандатът му е подновен. През юни 2025 г. е освободен от поста.

В хода на кариерата си Тончев е преминал специализирани обучения в Международната академия по правоприлагане (ILEA) в Будапеща и в Розуел, САЩ. През 2022 г. тогавашният директор на ЦРУ Уилям Бърнс му връчва медала "Джордж Тенет“ като признание за приноса му към националната сигурност на Съединените щати.

Редактор "Екип на Петел",

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