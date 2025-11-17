Ураган помете български град

Кадър Пловдив 24

Ураганен вятър събори голямо дърво в центъра на Царево в непосредствена близост до сградата на общината. Дървото е паднало на ул. "Христо Ботев“, предаде Пловдив 24



Съгласно информация от НИМХ за утре в района на община Царево е в сила предупреждение за силен вятър със скорост 14–19 m/s (50–69 km/h) и пориви до 24 m/s (90 km/h).



От общинската администрация предупредиха за опасния вятър, като препоръчаха да не се излиза навън:



Съществува риск от изкоренени дървета, летящи предмети, значителни материални щети, затваряне на пътища и смущения в електроснабдяването.



Препоръчва се да не се излиза навън, освен при крайна необходимост и наложителност.



Избягвайте престой в близост до дървета, електропроводи, строителни обекти и нестабилни конструкции. Обезопасете всички незакрепени предмети на открито, тераси и дворове. При видими опасности сигнализирайте незабавно компетентните органи.



Призив към всички:



Следете актуалната прогноза за времето. При опасност или инцидент незабавно звънете на 112. Общинските екипи са в готовност и на разположение. Дежурен телефон на Община Царево: 0590 5 50 18. Бъдете внимателни, пазете себе си и близките си.

