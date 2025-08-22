Ураган с 86 км в час изтръгна дървета и затвори "Дунав мост"

Кадър П. Петков, ФБ

Бурният вятър събори дървета в Русенско и затвори временно Дунав мост

Силен вятър с пориви до 86 километра в час връхлетя Русенско вчера вечер и доведе до множество щети в региона. Бурята събори дървета и клони по пътищата, а движението по Дунав мост беше временно спряно заради обърнал се фургон на ремонтните работници, предаде Дунав мост.

"Подадени са множество сигнали за паднали дървета и клони в областния град и в региона," заяви заместник областният управител на Русе Георги Георгиев. Той потвърди, че има причинени щети на превозни средства, но няма информация за пострадали хора.

Заради бурния вятър движението по Дунав мост при Русе беше временно спряно. Инцидентът възникна, след като фургон, използван като място за отдих на работниците при основния ремонт на българския участък, се завъртя и препречи и двете платна за движение.

Служители на Гранична полиция, със съдействието на преминаващи шофьори, успяха да изправят превозното средство и да възстановят нормалното движение.

Паднало дърво е счупило предното стъкло на движещ се тежкотоварен автомобил в района на изхода на Русе в посока София, което доведе до образуване на опашка от изчакващи превозни средства. Екипи работят по отстраняването на падналите дървета и клони по пътищата в областта.

От хидрометеорологичната станция в Русе съобщиха, че поривите на вятъра достигнаха за кратко 86 километра в час през вечерта.

