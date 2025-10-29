Ураганът "Мелиса" отслабна, след като удари Ямайка

Кадър Youtube

Ураганът "Мелиса" в Карибско море загуби част от силата си, няколко часа след като връхлетя Ямайка с пълна сила. Сега приближава Куба като буря от 4-та степен, съобщава БНТ.

Това е най-силният ураган в съвременната история, преминал през Ямайка. Поривите на вятъра там достигнаха скорост от 295 км/час, а поройният дъжд предизвика наводнения, свлачища и големи щети.

Съобщава се за поне трима загинали още преди бурята да връхлети карибския остров. Засега обаче броят на пострадалите и пълният мащаб на щетите остава неясен.

