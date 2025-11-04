Ураганът "Мелиса" унищожи 90% от град в Ямайка

снимка: Пиксабей

Съдът, библиотеката, училищата, търговската зона в центъра на града и почти всички покриви - всичко беше погълнато от най-мощния ураган, който някога е връхлитал Ямайка.

В Блек Ривър, на южното крайбрежие, практически няма сграда, която да е останала непокътната, пише Ню Йорк Таймс (New York Times).

В страна, където десетки градове бяха опустошени от урагана, разрушенията именно там се превърнаха в символ на страданията, с които ямайците сега трябва да се справят, предава Bulgaria ON AIR.

Ураганът "Мелиса" отнесе покрива, разруши пейките и почти всичко в църквата "Св. Тереза", но остави непокътнати кръста, табернакъла - заключената декоративна кутия, в която се съхранява Светото Причастие - и почитаната статуя на патрона на църквата.

"Св. Тереза" - църква на брега, която някога беше част от величествена алея с исторически сгради - сега е обградена от руини.

"През нощта хората идват и питат дали могат да останат тук. Аз им казвам, че целият район е унищожен", разказа отец Томас Нгиги.

До него остава местен бездомник, с ръчно написаната дума "охранител" на гърба на тениската си, докато стопанинът на църковния имот - който се е изровил сам след като бил затрупан от развалините на друга сграда - излиза с колелото си, за да търси храна.

Ураганът "Мелиса" удари Ямайка миналата седмица като буря от категория 5, отнесе живота на поне 32-ма души и разруши неизброимо количество сгради и домове.

Един от загиналите беше изхвърлен на бреговете на Блек Ривър и все още не е идентифициран.

Голяма част от страната остава без електричество, докато властите се борят да разчистят пътищата и да достигнат изолираните общности.

Блек Ривър, град с около 5000 жители и столица на парафията Сейнт Елизабет в югозападна Ямайка, е сред най-тежко засегнатите места.

90% от сградите са повредени. Дори тези, които са запазили покривите си, са пълни с кал. Всички в града са се заели с почистването.

