Ураганният вятър във Враца причини сериозни щети в града

кадри: Бтв

Много силен вятър причини щети тази вечер във Враца.

От НИМХ съобщиха за bTV, че по последни данни поривите достигат 26 м/сек или 93 км/ч.

На много места има паднали стълбове, има и паднали спирки на градския транспорт и кофи за боклук. Към момента няма данни за пострадали.

На централния площад във Враца до вчера имаше коледен базар. След силните пориви с близо 100 км/ч от него не е останало много. От общината призоваха снощи хората да не излизат навън, докато не се нормализира ситуацията.

Около 05:30 часа е най-големият порив и е вдигнал една от шатрите във въздуха. Коледната елха на града е непокътната, но е паднал голям венец.

Ураганният вятър прекърши елха, която падна върху заведение, предава още Бтв.

Все още се разчистват щетите в града. За целия ден е в сила жълт код за силен вятър.

Той обхваща 13 области. На места поривите му ще надвишават 60 км/ч. А за три области от Северозападна България има и предупреждение за поледици. Това са Видин, Монтана и Враца.

През по-голямата част на нощта ще бъде предимно ясно. От югозапад ще започне увеличение на облачността и утре ще преобладава облачно време, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

