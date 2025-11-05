Уролозите от УМБАЛ "Света Марина" във Варна с безплатни прегледи и ехография през ноември
снимка: УМБАЛ "Света Марина" - Варна
Уролозите от УМБАЛ „Св. Марина” - Варна организират безплатни прегледи и ехография в рамките на инициативата Movember-2025, съобщиха от здравното заведение.
Най-големият диагностичен и лечебен болничен комплекс в Североизточна България се включва през ноември 2025 г. в глобалната инициатива за профилактика и ранно откриване на рак на простатата с безплатни консултации, скрининг прегледи и ехография на пикочо-отделителната система на територията на напълно реновираната Клиника по урология.
Периодът на кампанията е: всеки делничен ден от 10 до 21 ноември 2025 г. в часовия диапазон от 12:30 часа до 14:00 часа.
Място: Кабинет № 1230 (Диагностично-консултативен кабинет) на етаж 12 в основната сграда на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД - Варна.
Прегледите ще се извършват след предварително записване на тел.: 052 978 621.
Не се изисква направление от личен лекар.
Препоръчва се пациентите предварително да направят изследване на простатно-специфичния антиген (ПСА/PSA).
