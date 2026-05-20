Урсула Фон дер Лайен предупреди Кремъл

20.05.2026 / 22:55 1

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обвини, че Русия носи пряка отговорност за дроновете, които все по-често започват да летят във въздушното пространство на балтийските държави. 

Фон дер Лайен подчерта, че публични заплахи от политици в Русия към балтийските държави са абсолютно неприемливи.

"Нека няма съмнение за това. Заплаха за една държава членка е заплаха за целия ни ЕС", подчертава тя.

Според председателя на Европейската комисия Русия носи пряка отговорност за дроновете, които представляват заплаха за живота и безопасността на хората на източния фланг на съюза.

"Ще отговорим с единство и сила", добави тя.

Припомняме, че сутринта на 20 май в някои райони на Литва беше обявена въздушна тревога, след като дрон е засечен във въздушното пространство близо до границата, пише Блиц.

kris (преди 23 минути)
Рейтинг: 612641 | Одобрение: 119546
Може да бъде смешно, ако не е трагично.....! Окрайна праща дронове, а Русия била виновна.....Урсулякът хептен загуби ориентацията си.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

