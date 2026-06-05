Урсула фон дер Лайен: Инциденти като този с дрона в Румъния се превръщат в пряка заплаха по източната граница

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Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази солидарност с Румъния, след като тази сутрин в източното пристанище Констанца експлодира морски дрон – седмица след като руски дрон се разби в жилищен блок в Галац.

Този инцидент е „пряко следствие от войната на Русия срещу Украйна“, написа тя в X, добавяйки, че инциденти като този „все повече се превръщат в пряка заплаха за страните по нашата източна граница“.

„Нашата солидарност с всяка държава членка, изложена на тези заплахи, е абсолютна. И нашият отговор трябва да съответства на спешността на ситуацията“, подчерта тя, цитирана от „Евронюз“.

Морският дрон не е бил част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в последните учения в района на Черно море, съобщи румънското министерство на отбраната. Той се е самоунищожил в 10:30 ч. и не причинил наранявания.

Взривът е бил чут в няколко части на град Констанца. Морският дрон е от типа, използван във войната в Украйна, подчертават от румънското министерство на отбраната

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също изрази „пълна солидарност“ със страната на източния фланг на Европа, регион, разтърсен от неотдавнашните нахлувания на дронове.

„ЕС осъжда повтарящите се нарушения на въздушното пространство на държавите членки и потвърждава своята непоколебима ангажираност към сигурността на всички държави членки“, написа той в X.

Кая Калас: Крайната отговорност за случилото се лежи изцяло върху Русия

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас се присъедини към тази подкрепа и заяви, че е разговаряла с румънския министър на външните работи Оана Чою относно инцидента.

„Крайната отговорност за случилото се лежи изцяло върху Русия. Както президентът Зеленски каза вчера на Путин в отворено писмо: Москва може да спре тази война по всяко време. Следващата седмица министрите на отбраната на ЕС ще обсъдят как да засилим още повече подкрепата си за Украйна и да повишим собствената отбранителна готовност на ЕС“, написа Калас в X.

Европейските министри на отбраната ще се срещнат на 7-8 юни в Кипър на неформална среща, която се очаква да се фокусира върху укрепването на сигурността на ЕС срещу враждебни и хибридни заплахи.

Двата инцидента в Румъния са най-новите от поредицата нахлувания на дронове както от Русия, така и от Украйна, които засягат държава членка на НАТО, откакто Москва започна мащабната си инвазия в Украйна през 2022 г. Това се случва след неотдавнашна поредица от подобни нахлувания в балтийските държави.

Румънският президент Никушор Дан заяви, че правоохранителните и силите за сигурност са реагирали бързо преди експлозията днес и че приоритетът е бил защитата на човешкия живот и сигурността на пристанищната инфраструктура.

„С военен конфликт на границата е очевидно, че обстановката за сигурност, в която се намираме, е деликатна, поради което ще поддържаме високо ниво на бдителност“, каза той и повтори, че инцидентът е „пряко следствие от агресивната война, разпалена от Русия срещу Украйна“, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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