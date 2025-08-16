Урсула фон дер Лайен: Силните гаранции за сигурността на Украйна и Европа са от съществено значение

Кадър Youtube

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че силните гаранции за сигурността на Украйна и Европа са от съществено значение за всяко мирно споразумение, което да сложи край на войната, предаде Ройтерс, като се позова на пост на ръководителя на ЕК в социалната платформа "Екс".

"ЕС работи тясно със Зеленски и САЩ, за да постигне справедлив и траен мир. Силните гаранции за сигурност, които ще защитават жизненоважните интереси на Украйна и Европа, са от съществено значение", написа Фон дер Лайен.

