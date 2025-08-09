Урсула фон дер Лайен обеща милиарди на Беларус, ако се демократизира

кадър YouTube

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви подкрепата на Европейския съюз за един "демократичен" Беларус, потвърждавайки ангажимента на блока да предостави пакет от 3 милиарда евро за подпомагане на прехода на страната към демокрация. Това предаде БНР.

"Пет години след фалшифицираните избори в Беларус, нашата подкрепа за беларуския народ остава решителна. Няма да спрем, докато всеки един от над 1000 политически затворници не бъде освободен. Докато демократичните стремежи на беларуския народ не бъдат изпълнени", написа тя в социалната медийна платформа "Х".

"Ето защо продължаваме да подкрепяме гражданското общество, независимите медии, защитниците на правата на човека и беларуските демократични сили. Когато настъпи моментът за демократичен преход, Европейският съюз ще бъде готов. Ние поддържаме обещанието си да мобилизираме пакет от 3 милиарда евро за подкрепа на демократична Беларус", посочи още тя и добави:

"Днес изпращам пълната си подкрепа и солидарност на всички беларуси. Нека скоро дойде денят, в който вашите надежди за свободно и демократично бъдеще най-накрая се сбъднат".

