Урсула фон дер Лайен пак оцеля

Четвъртият вот на недоверия срещу Европейската комисия с председател Урсула фон дер Лайен беше гласуван днес в Европейския парламент в Страсбург.

Предложението за вота беше на групата "Патриоти за Европа”, а при гласуването 165 гласа бяха “за”, 390 "против" и 10 "въздържал се", се посочва в съобщение на ЕП.

"Патриоти за Европа" поискаха днешния вот заради сключването на търговското споразумение между ЕС и държавите от Меркосур. Предложение за вот на недоверие срещу ЕК може да прието с мнозинство от две трети от подадените гласове, се уточнява в правилника за дейността на ЕП.

Миналата година срещу Фон дер Лайен бяха внесени три вота на недоверие, които също бяха отхвърлени от мнозинството. През юли с първия вот бе отхвърлено искането на евродепутат от групата

"Европейски консерватори и реформисти" за отстраняване на Фон дер Лайен, защото не е предоставила достъп до текстови съобщения, разменени с представител на производителя на ваксини "Пфайзер" при пандемията от COVID-19. Вторият и третият вот бяха гласувани последователно през октомври - единият бе по искане на групата "Левицата" заради "липсата на навременни решения по отношение на Газа", а другият бе внесен от "Патриоти за Европа" заради политиките за опазване на околната среда и миграцията, предаде БТА.

