Урсула в Скопие: Ясна съм - българите в Конституцията

16.10.2025 / 07:13 1

Булфото

Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов.

Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие, предаде БГНЕС.

„Ние оставаме напълно зад Северна Македония по нейния път към ЕС. Можете да разчитате на нас.", каза още тя след срещата й със северномакедонския премиер.
Изявление пред медиите няма да има.

 

robotron2000 (преди 42 минути)
Рейтинг: 51534 | Одобрение: 2029
мани, мани не ви трябват такива! българия македония унгария словакия вън от европейският съюз, и по възможност по на далеч! 

