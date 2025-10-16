Урсула в Скопие: Ясна съм - българите в Конституцията

Булфото

Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов.

Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие, предаде БГНЕС.

„Ние оставаме напълно зад Северна Македония по нейния път към ЕС. Можете да разчитате на нас.", каза още тя след срещата й със северномакедонския премиер.

Изявление пред медиите няма да има.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!