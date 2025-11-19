Усъмниха се, че племето на силните жени в „Игри на волята“ е фалшива реклама

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Със 7 на 3 днес Феномените отново победиха Безименните в „Игри на волята“. Така сините отново са на Резиденция, а жълтите отново са на съвет при Ралица Паскалева.

Първоначалната пропаганда, която чух, е че това е племето на силните жени. Днес имахме битки, в която силните жени можеха да покажат, че са силните жени и да спестят едно ходене на съвет, но това се оказа фалшива реклама, коментира Алекс.

Водещата Ралица Паскалева, която не присъства по време на битките на арената, също заподозря д-р Пекин в двойна игра, тъй като лесно загуби от Ръждавичка.

Имам само един единствен въпрос, д-р Пекин – Защо?, попита Ралица Паскалева.

Ами може би втория път подцених Ръждавичка. Тя си беше изградила стратегия да тръгне много рязко и не го очаквах И просто изпуснах гредата не е било умишлено, оправда се д-р Пекин.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!