Ушаков: Не е планиран разговор между Путин и Тръмп

Кадър Кремъл

Телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп все още не е в графика на руския лидер Владимир Путин, но при необходимост може лесно да бъде организиран. Това заяви помощникът на президента на Руската федерация Юрий Ушаков, отговаряйки на въпрос на ТАСС.

"Всичко е много лесно за организиране. Ще си спомните как самият Анкъридж беше организиран за три дни и всичко беше договорено. Веднага щом се създадат предпоставки за контакти между президентите по телефона или за среща лице в лице, всичко това ще бъде направено достатъчно бързо", обясни той.

Преди дни Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон са се договорили да не разкриват подробности около преговорите за прекратяването на украинския конфликт, които се водеха през последните дни, посочва Фокус.

А прессекретарят на руския държавен глава Дмитрий Песков също е мнение, че разговорът с Тръмп може да бъде организиран абсолютно по всяко време.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!