Ушаков: Путин и Тръмп не подкрепят европейско-украинската идея за временно примирие

Съветникът по външна политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп не подкрепят европейско-украинските усилия за временно примирие преди прекратяването на конфликта в Украйна и че Москва смята, че Киев трябва да вземе решение по отношение на Донбас, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ушаков заяви, че днешният разговор между Путин и Тръмп е продължил час и 15 минути и се е провел по искане на Тръмп преди днешната му среща във Флорида с украинския държавен глава Володимир Зеленски.

„Основното е, че президентите на Русия и САЩ имат подобни възгледи, че вариантът за временно примирие, предложено от украинците и европейците под претекста за подготовка на референдум или под други претексти, води единствено до проточване на конфликта и е изпълнено с подновени бойни действия“, заяви Ушаков.

Ушаков заяви, че Киев трябва да вземе „смело решение“ в съответствие с „руско-американските дискусии“ за Донбас, за да се стигне до край на бойните действия.

„Като се има предвид настоящата ситуация на фронтовете, би било логично украинският режим да вземе това решение по отношение на Донбас“, заключи той.

