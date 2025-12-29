Кадър Youtube

Помощникът на президента Юрий Ушаков разказа за телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Руският президент е информирал американския си колега, че "практически веднага след“ преговорите между САЩ и Украйна в Мар-а-Лаго, Киев е извършил терористична атака срещу резиденцията му. Тръмп е бил шокиран и възмутен от тази новина. Това заяви днес помощника на руския Президент Юрий Ушаков, цитиран от Ведомости.

"Както беше казано, това несъмнено ще повлияе на американския подход в контекста на работата със Зеленски, на когото, както самият Тръмп каза, слава Богу, настоящата администрация не е дала ракети Tomahawk", заяви Ушаков за реакцията на Тръмп.

Въпреки че Путин подчерта, че руската страна възнамерява да продължи да работи тясно и продуктивно с американските си партньори, Москва ще промени преговорната си позиция след украинската атака. Промените ще засегнат редица споразумения, постигнати със САЩ по украинското уреждане, каза Ушаков пред репортери.

Путин също така предупреди, че реакцията на Русия на нападението в Новгородска област е неизбежна, посочва Фокус.

"Американците трябва да разберат това. Предвид държавния тероризъм, извършван от Киев, руската страна не може да действа по друг начин“, предупреди Ушаков.

