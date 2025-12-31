Условията в планините не са подходящи за туризъм

кадър: Нова тв

След почти два дни търсене - издирваният 22-годишен мъж в района на Витоша планина е открит, съобщиха от планинската спасителна служба. Той е намерен в сравнително добро физическо състояние, без ясна представа за времето, вероятно поради студа и недохранване в рамките на повече от 36 часа.

В акцията са участвали още доброволци, както и роднини и приятели на момчето, предаде Нова тв.

Началникът на база „Алеко” и завеждащ ПСС - София Асен Ангелов разказва, че мъжът е открит с дрехи, неподходящи за планина. "Установява се все още къде е прекарал времето, предстои да бъде разпитан в полицията. Бил е контактен, но не е бил адекватен. Не е могъл да даде никакво обяснение. Появи се във Владая, недалеч от мястото, на което е оставен от такси.

След това приятелите му получили съобщение от системата за проследяване и споделяне на локация на телефона му, че е някъде над Владая. Включихме се ние и го открихме в самото село", каза Ангелов.

Спасителите припомнят и да не подценяваме условията през зимата в планината. "Сега температурите са доста ниски, а вятърът - силен. Условията не са никак подходящи за планински туризъм. Видимостта е намалена. Температурата на „Алеко” е -15 градуса", обясни планинският спасител.

