Времето в планините е облачно и тихо, температурите са положителни, на места има мъгла, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Условията за туризъм в планините не са идеални, посочиха от ПСС и посъветваха туристите да следят прогнозите, защото метеорологичните условия са динамични.

През следващото денонощие ще преобладава облачно време, на много места с мъгла или намалена видимост, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). След временни прекъсвания през деня ще има валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

