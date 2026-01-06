Условна присъда и глоба от 2 хиляди лева за данъчния инспектор от НАП във Варна, хванат с подкуп

Булфото

Служител на териториалната дирекция на НАП във Варна, който е главен инспектор по приходите, е признат за виновен от три съдебни инстанции за поискан подкуп в размер на 5000 лева, за да не събере доказателства, които биха уличили търговец в извършени данъчни престъпления, а в случай, че събере такива - да не ги докладва на началника на отдел "Селекция" към приходната агенция в морския град. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Русе, предаде БТА.

На главния инспектор било възложено в началото на февруари 2020 г. да извърши ревизия на дружество с ограничена отговорност от град Русе. При проверката главният инспектор от НАП поискал 5000 лева от търговеца, за да не събере доказателства, които биха го уличили в укриване на данъци.

Така бил подаден сигнал в полицията, след което Русенската окръжна прокуратура започнала разследване. Събрани били множество доказателства и данъчният инспектор бил задържан и обвинен в искане на подкуп.

За извършеното престъпление той получил условна присъда от две години затвор с четири години изпитателен срок, глоба от 2000 лева, лишаване от право за срок от година да заема длъжност в приходната администрация на България, както и длъжности, свързани с осъществяване на финансов, данъчен и осигурителен контрол. Присъдата е влязла в сила.

