Условна присъда за 48-годишна варненка, помагала в схема за телефонна измама

Снимка: Пиксабей, илюстративна

На 48-годишна варненка беше наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година и четири месеца, като изпълнението на наказанието се отлага с изпитателен срок от 3 години. Делото бе разгледано в процедура на съкратеното съдебно следствие, с признаване на вината от подсъдимата и намаляване с 1/3 на определеното наказание.

Подсъдимата бе призната за виновна, че в периода от 20 декември 2023 г. до 8 януари 2024 г. във Варна, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач със своя партньор, с когото живеела на семейни начала и с неустановено по делото лице като извършител, умишлено улеснила извършването на измама по отношение на четири жени, на възраст между 71 и 89 години, съобщават от ВРС.

Престъплението е осъществено с четири отделни деяния, при които с цел да набави за себе си и съучастниците си имотна облага, са въведени в заблуждение различни физически лица и с това са им причинени имотни вреди на обща стойност 27 680 лв., като деянията осъществяват поотделно състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващото.

Неустановеният по делото извършител, чрез публикувани обяви във фейсбук относно търсене на куриери за транспортиране на пратки до Румъния и последвали контакти по телефона от румънски оператор, убедил подсъдимата да изпълнява срещу заплащане „поръчки“, като на посочени от него дати да прибира пакети с парични средства от различни места във Варна и областта, след което да ги пренася лично с влак или автобус до Румъния.

Отделно непознатият извършител, чрез масирани обаждания, отново от румънски телефонни номера към мобилните номера на четирите пострадали възрастни жени, успял да възбуди и поддържа заблуждение, че с предаването на пари и ценности оказват съдействие на полицията за залавяне на ало-измамници. По този начин потърпевшите били накарани да предоставят всичките си налични пари и да теглят банкови спестявания, които, при непрекъснат телефонен контакт и по указания на телефония измамник, да оставят в плик под контейнер за боклук край централния гробищен парк на Варна, под контейнер на детска площадка в село Езерово, или да пуснат от балкона на жилищата си. При всички случаи подсъдимата сама или придружавана от партньора си, отново по телефонните указания на неизвестния извършител, прибирала и пренасяла към Румъния оставените от пострадалите пари.

С вземането на пакетите с пари и пренасянето им, 48-годишната подсъдима е улеснила извършването на измамата и е подпомогнала неустановения извършител в получаването на чужди пари. Тя е неосъждана към датата на инкриминираните деяния. По отношение на нейния партньор и съучастник, също помагач в измамата, наказателното производство е прекратено поради настъпила смърт.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок.

Редактор "Екип на Петел",

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