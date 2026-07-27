Условна присъда за добричлия, откраднал пари и вещи от дамска чанта във Варна

Снимка: Пиксабей

С присъда на Районен съд – Варна, 27-годишен добричлия получи наказание от 4 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години.

Подсъдимият бе признат за виновен по обвинение в отнемане на пари, мобилен телефон, вещи и документи от дамската чанта на жена. Кражбата е извършена на втори януари 2023 година от хотелска стая във Варна.



Подсъдимият се регистрирал под чуждо име в хотела, където по-късно поканил пострадалата жена, с която поддържали интернет запознанство. Когато тя заспала, 27-годишният мъж преровил чантата ѝ, като откраднал два парфюма, портмоне с парична сума от 300 лева, гаранционен айфон със сим карта на един от мобилните оператори, лична карта и няколко пластики, след което напуснал хотела.

Всички откраднати вещи са на обща стойност за близо 3200 лв. По подаден сигнал в полицията бил установен мобилния апарат, след което се стигнало и до извършителя на кражбата.

27-годишният подсъдим е с чисто съдебно минало. Той бе осъден да заплати направените по делото разноски. Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!